У Кадырова своя версия об убийстве чеченца в Австрии

Кадыров отметил «предвзятость информационной машины», которая заявила о его причастности к преступлению, «не имея официальных заявлений следственных органов».

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», — заявил он в Telegram.

Кадыров заявил: «Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится». Он подчеркнул, что «терроризм не прошел», Россия «не развалилась», поэтому «в ход пошли любители почесать языком».

Глава Чечни заявил, что такие методы применяли «еще для разрушения Османской Империи». Он отметил, что «продажные глашатаи получают плату за свою работу (донаты, пособие — называйте как хотите), а потом их убивают как якобы невинных жертв выдуманной „правды“.

Кадыров напомнил, что не раз „рассказывал о методах манипулирования Западом“. По его словам, он „знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так“.

»Стоит правозащитникам начать «переживать» за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается», — заявил он.

«Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодеров!» — говорится в сообщении.

Кадыров отметил «парадокс» — «убийцы, работающие за деньги спецслужб, спасают подобных псов от позорного спроса за каждое слово». Их «порождают, и тут же ликвидируют», но «взамен находят других», а потом «побуждают людей выйти на митинги и акции».

«Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала», — заявил Кадыров, призвав не участвовать в «проектах спецслужб», «не становиться куклами» и «заботиться о своих семьях».

«Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду», — говорится в сообщении.

Напомним, 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением в австрийском городе Герасдорф. Представитель прокуратуры города Корнойбург сообщил, что «убитый — лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения», «то же самое касается обоих задержанных». Убитый «был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности».