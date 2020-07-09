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Российский губернатор уволил главу местного депздрава за фото из морга 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Губернатор уволил главу депздрава за фото из морга
Фото: РИА Новости
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова из-за фотографий из морга. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Жвачкин заявил, что не будет подтверждать или опровергать опубликованные в СМИ и соцсетях фотографии, так как этим займется специальная комиссия. Однако он добавил, что у него есть «простые человеческие вопросы».
«Как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?», — заявил он.
Жвачкин добавил, что освободил Холопова от занимаемой должности за «организационный бардак» и отсутствие контроля на важном объекте.
Губернатор также поручил в суточный срок установить на территории медучреждения жесткий пропускной режим и оборудовать там систему видеонаблюдения. Контроль за исполнением поручения он возложил на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.
6 июля в областных СМИ и социальных сетях появились фотографии из морга при горбольнице №3, который был якобы завален телами умерших пациентов с коронавирусом, лежащими в черных мешках. На следующий день в оперативном штабе по противодействию коронавирусу опровергли эту информацию и заявили, что в мешках была ветошь.
В июне Жвачкин обвинил в распространении коронавируса врачей, заразившихся «из-за собственной беспечности». По его словам, одна из медиков покурила и заразилась, а затем пошла в том же скафандре пить чай. Губернатор признал, что с одной стороны заразившиеся медики должны получить выплаты, но с другой — были нарушены «мыслимые и немыслимые правила врача» и заражены другие люди, из-за чего приходится закрывать отделения.
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Комментарии
Политика , Иван Деев , Александр Холопов , Сергей Жвачкин , Томская Область
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