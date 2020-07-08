В Госдуме оценили последствия выхода США из ВОЗ 

Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не скажется на ее функционировании, поскольку она обладает и другими источниками финансирования, заявил изданию член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
«ВОЗ будет продолжать работу, у организации достаточно других доноров, других стран, которые поддерживают работу организации», — сказал он.
По мнению Морозова, претензии к работе ВОЗ необходимо решать путем диалога, а не «просто хлопать дверью». Он допустил, что в будущем Вашингтон захочет разорвать отношения с Организацией объединенных наций (ООН).
29 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прервут связи с ВОЗ. По его словам, организацию полностью контролирует Китай, несмотря на то, что платит только $40 млн в год, а США — $450 млн в год. Также американский лидер обвинил Пекин в том, что тот не дает ответы на вопросы о начале пандемии.
Накануне стало известно, что администрация президента США официально уведомила Конгресс о выходе страны из ВОЗ. Сенатор Роберт Менендес подчеркнул, что решение Белого дома не защитит ни интересы США, ни жизни американцев, которые «останутся больны».