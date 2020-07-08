Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости 

Российские власти постарались максимально снизить затраты бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду в видеообращении к участникам Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда.

"Максимально снижены издержки бизнеса для обеспечения выплат заработной платы и сохранения рабочих мест, — подчеркнул он. — Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов. Организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса".

По словам главы кабмина, также подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения, причем как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми.

"В центре наших усилий должен находиться человек, как это и подразумевается подходами Международной организации труда в области достойного труда", — отметил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что правительство России приняло комплекс мер для улучшения ситуации на рынке труда. В их числе — оказание адресной социальной поддержки гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса. Также приняты решения об увеличении размера пособий по безработице, расширении круга лиц, которые сохранили право на получение таких пособий. Предусмотрена выплата к пособию по безработице на детей для родителей, признанных безработными.

По словам Мишустина, вызовы, которые поставил коронавирус перед рынком труда, требуют совместного убедительного ответа. Премьер подчеркнул, что Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. " Ее ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест", — уверен глава кабмина.