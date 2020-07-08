Матвиенко описала будущее бывшего президента РФ

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Матвиенко описала будущее бывшего президента России 

Lenta.ru 48 минут назад
Право президента России стать пожизненным сенатором не приходит автоматически. Таким образом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко описала будущее Дмитрия Медведева, бывшего главы государства, передает ТАСС.
По ее словам, в законе необходимо прописать механизм действия этой поправки.
«В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — отметила Матвиенко.
Идея о пожизненном назначении сенаторов озвучивалась в феврале — с такой инициативой выступил член рабочей группы по подготовке предложений о поправках к Конституции Александр Чубарьян. По его словам, он вдохновлялся итальянским опытом. «У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе: общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», — пояснил он.
В настоящее время в Совет Федерации входят представители регионов. У президента страны есть право вносить свои кандидатуры, однако президентская норма составляет не больше 10 процентов — 17 человек. Согласно принятым поправкам к Конституции, эта норма увеличивается до 30 представителей. Из них семеро могут быть назначены сенаторами пожизненно за заслуги перед страной.
В России 1 июля состоялся заключительный день всенародного голосования по поправкам к Основному закону. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Поправки вступили в силу 4 июля.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Александр Чубарьян , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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