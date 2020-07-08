Валентина Матвиенко. Россия будет готова к незамедлительному взаимодействию с иностранными государствами по вопросу открытия границ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации

"Как только будут позволять условия, безопасность для здоровья граждан, как только будут сняты жесткие ограничительные меры в других государствах, мы на двухсторонней основе готовы к незамедлительному взаимодействию, конструктивному сотрудничеству и созданию условий для реализации права наших граждан на выезд за рубеж, но при понимании необходимости сохранения здоровья наших граждан", — сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что ситуация пока остается непростой, страны СНГ и Европы еще сами не определились до конца в вопросе открытия границ.

"Это процесс, который не может быть ускорен чьей-то волей. Это вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня вирус принимает решение открывать границы или нет. И как только будут созданы благоприятные условия, конечно, граждане будут выезжать в те страны, которые готовы принимать нас и с которыми будут достигнуты эти договоренности", — отметила спикер СФ.

Матвиенко напомнила, что еще два месяца назад говорила, что быстрого восстановления международных связей не произойдет.

"И это не политический вопрос, это вопрос санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией коронавируса. Мы видим, что в разных странах ситуация развивается по-разному. Далеко не везде она развивается благополучно. Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу", — сказала она.

Матвиенко напомнила, что некоторые страны открывают для российских граждан границы.

"При этом вводят ограничения — две недели карантина. Согласитесь, кто поедет из наших граждан в отпуск, чтобы две недели пробыть в другой стране на карантине", — сказала Матвиенко.