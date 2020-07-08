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НАТО не станет вмешиваться, если между Россией и Украиной развяжется вооруженный конфликт, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе. Он объяснил свое предположение тем, что некоторые страны альянса не захотят оказывать давление на Москву. Несколькими днями ранее в Киеве заявили о подготовке к войне с Россией, но это высказывание встретило неодобрение как в РФ, так и на Украине.

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина — не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», — приводит его слова ТСН.

Ходжес выразил мнение, что многие страны-члены альянса, в том числе Германия Турция , не захотят оказывать давление на Москву, поэтому, если будет иметь место конфронтация России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

Несколькими днями ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что украинские ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией. В интервью газетe «Думская» он отметил, что в конфликте ожидается много потерь среди военных и гражданского населения.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — обратил внимание контр-адмирал.

Неижпапа также сообщил о намерении Киева «вернуть» Крым. Он отметил, что украинская сторона ожидает атаки российской армии на Херсонскую область, чтобы пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — сказал контр-адмирал.

Сигналом к началу конфликта, по его словам, станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.

В ответ на это высказывание первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов заявил, что, если украинская армия решится на военную конфронтацию с Россией, ее ждет провал.

По его словам, для Украины все закончится печально.

«У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно», — сказал Красов «Интерфаксу».

Он назвал Россию миролюбивой страной. По его словам, она не готовится к войне и захвату каких-либо территорий.

«Мы приветствуем добрососедские отношения. Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит», — сказал Герой России.

Позже даже командующий Объединенных сил ВС страны, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ не видят «угрозы вторжения» России. Он уточнил, что Киев подготовил планы на случай любых военных угроз.

«Военные угрозы есть потенциальные, те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе… станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ не отмечают», — сказал он в эфире ICTV.

Наев назвал высказывание Неижпапы преувеличением. Он напомнил, что адмирал получил новую должность совсем недавно и не обладает 100% данных о ситуации.

Генерал также заверил, что угрозы создания ударных формирований со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не существует. По его словам, украинские военные укрепились в данном регионе.

На Украине далеко не впервые заявляют о подготовке к вооруженному конфликту с Россией. Особенно часто такие высказывания звучали при администрации прежнего президента Украины Петра Порошенко . Тенденция сохранилась и при действующем главе государства Владимире Зеленском . Так, в феврале текущего года глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал в эфире радиостанции «Новое Время», что Киев готовится к возможному наступлению «российских вооруженных сил» в Донбассе. Он отметил, что у украинских властей есть пять сценариев развития конфликта на юго-востоке страны: по одному из них Россия может осуществить полномасштабное наступление.