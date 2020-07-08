Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле оценили отношения России с Чехией 

РИА Новости 2 часа назад
В Кремле оценили отношения России с Чехией
Фото: РИА Новости
Отношения России с Чехией омрачены известными событиями, это сказывается негативно, но РФ выступает за добрые связи со всеми странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей и центральных властей. Безусловно, это негативно сказывалось на общем фоне наших двусторонних отношений", — сказал Песков журналистам.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
"Но тем не менее, вы знаете, что Российская Федерация выступает за добрые связи, доброе взаимодействие со всеми странами, включая Чешскую Республику", — добавил он.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. Сам советник вину не признает.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе Захарова прокомментировала слухи о ее назначении послом в другой стране Захарова прокомментировала слухи о ее назначении послом в другой стране В МВД предложили изменить водительские права и ПТС В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Милош Земан , Иван Сафронов , Иван Конев , ФСБ , МИД , Роскосмос , СКР , НАТО , Ведомости , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соколов звонил в посольство Франции после убийства
Соколов звонил в посольство Франции после убийства
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
Москвичи пожаловались на оккупировавших дом наркокурьеров
Москвичи пожаловались на оккупировавших дом наркокурьеров
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Цены на отдых в Крыму взлетят до максимума
04:36
Цены на отдых в Крыму взлетят до максимума
Общество
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение