Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не обсуждалось 

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос вхождения ЛНР И ДНР в состав РФ на государственном уровне никогда не обсуждался, передает ТАСС.
По его словам, от политических и общественных деятелей звучат заявления о перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию.
"Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", — подчеркнул он.
Ранее Козак, комментируя переговоры между Россией и Украиной в Минске, заявил, что они нередко напоминают театр абсурда, являются долгими и безрезультатными.
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