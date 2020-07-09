Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не обсуждалось 

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По его словам, от политических и общественных деятелей звучат заявления о перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию.

"Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", — подчеркнул он.

Ранее Козак, комментируя переговоры между Россией и Украиной в Минске, заявил, что они нередко напоминают театр абсурда, являются долгими и безрезультатными.

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