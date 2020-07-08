Военные нашли воду для Крыма

Руководитель региона подчеркнул, что накануне полуостров посетил специалист по тыловому обеспечению Минобороны России Дмитрий Булгаков

«Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода», — отметил Аксенов.

Он пояснил, что вода будет поступать в Симферопольское водохранилище из Тайганского.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в Крыму во время засухи, Аксенов подчеркнул, что в настоящее время воды для обеспечения потребностей Симферополя осталось на 110 дней.

Ранее, как сообщал «Рамблер», главком украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа предположил, что с целью обеспечения Крыма питьевой водой Россия может пойти на вторжение в Херсонскую область. При этом военачальник подчеркнул, что армия Украины готова отразить возможную атаку россиян.