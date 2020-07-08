Военные нашли воду для Крыма

Министерство обороны РФ построит временный трубопровод, по которому пресная вода в объеме 60 тысяч кубометров в сутки потечет из Белогорского района в Симферопольское водохранилище, сообщает РИА Новости. Об этом журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Руководитель региона подчеркнул, что накануне полуостров посетил специалист по тыловому обеспечению Минобороны России Дмитрий Булгаков.
«Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода», — отметил Аксенов.
Он пояснил, что вода будет поступать в Симферопольское водохранилище из Тайганского.
Оценивая ситуацию, сложившуюся в Крыму во время засухи, Аксенов подчеркнул, что в настоящее время воды для обеспечения потребностей Симферополя осталось на 110 дней.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главком украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа предположил, что с целью обеспечения Крыма питьевой водой Россия может пойти на вторжение в Херсонскую область. При этом военачальник подчеркнул, что армия Украины готова отразить возможную атаку россиян.