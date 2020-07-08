Кремль отреагировал на идею переноса Дня России

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова говорила, что 1 июля надо сделать выходным днем по аналогии с Днем Конституции, который в 1990-е годы и до 2005-го был праздничным нерабочим днем.

1 июля в России состоялся заключительный день всенародного голосования по поправкам к Основному закону. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в документ 1993 года Владимир Путин заявил в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию.