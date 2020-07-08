Памфилова ответила «политическим содержанкам»

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ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"В основном просто идёт откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, всё это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут… Будем продолжать разоблачать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она пообещала, что ЦИК будет отвечать на ложь конкретными опровержениями.

"Мы не будем сидеть и слушать, как на нас выливаются потоки лжи. Не опустимся до того уровня, на который вышли наши оппоненты, переходя на личные оскорбления. Мы просто будем отвечать на конкретную ложь конкретным опровержением фактов", — заверила председатель ЦИК.

Памфилова также прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ , согласно которому 86% опрошенных положительно оценили предложенные ЦИК процедуры голосования.