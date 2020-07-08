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Памфилова: ЦИК продолжит разоблачать фейки про голосование по поправкам 

РИА Новости 39 минут назад
Памфилова ответила «политическим содержанкам»
Фото: РИА Новости
ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В основном просто идёт откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, всё это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут… Будем продолжать разоблачать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она пообещала, что ЦИК будет отвечать на ложь конкретными опровержениями.
"Мы не будем сидеть и слушать, как на нас выливаются потоки лжи. Не опустимся до того уровня, на который вышли наши оппоненты, переходя на личные оскорбления. Мы просто будем отвечать на конкретную ложь конкретным опровержением фактов", — заверила председатель ЦИК.
Памфилова также прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 86% опрошенных положительно оценили предложенные ЦИК процедуры голосования.
"Значит, наши все усилия были не зря, люди их оценили, они оценили, что у них было больше возможностей, чем когда-либо выбрать время удобное для голосования, выбрать место, где им удобно голосовать, выбрать способ… Это реальный опрос, это срез общества. Я думаю, будут другие опросы проводиться, я думаю, они отразят реальную ситуацию", — подчеркнула она.
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Комментарии 2
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , ВЦИОМ
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