Кремль отреагировал на предложение перенести День России

В Кремле не обсуждали идею о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля, это новое предложение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Оно (это предложение. — RT) тоже новое. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся», — сказал представитель Кремля.

По её мнению, День России необходимо объявить 1 июля в день окончания голосования по поправкам к Конституции.