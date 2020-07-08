Памфилова рассказала о грядущих выборах губернаторов

Губернаторские выборы в сентябре этого года пройдут в 18 регионах России . О готовности баллотироваться уже заявили 134 человека, в том числе 26 самовыдвиженцев. Больше 100 кандидатов выдвинули 23 политические партии.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова , на сегодняшний день процесс выдвижения кандидатов в губернаторы завершен в 11 из 18 регионов, еще в трех он завершится на этой неделе.

— На текущий момент на данных выборах выдвинуто 134 кандидата, 26 из которых — в порядке самовыдвижения. Остальные 108 — 23 политическими партиями, — рассказала Памфилова.

В разрезе по регионам больше всего претендентов на пост главы пока в Иркутской области (выдвинулись 17 человек), Камчатском крае (16 человек), Костромской области (10 человек).

Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — пройдут так называемые непрямые выборы руководителей (их изберут депутаты парламентов по представлению президента).

В целом Центризбирком готовится к самым масштабным за всю историю выборам в регионах. "Отдыхать нам некогда", — заметила глава ЦИК. В Единый день голосования 13 сентября пройдут свыше 8 700 выборов разного уровня. В 83 регионах будут замещаться 77 тысяч мандатов и выборных должностей.

Так, жителям 11 регионов предстоит избрать депутатов заксобраний. Здесь процесс выдвижения кандидатов в самом разгаре — он завершен только в Челябинской области.

— У нас в трех регионах идет опробование механизма сбора подписей (в поддержку кандидата — прим. "РГ") посредством единого портала государственных услуг. По итогам эксперимента посмотрим, во что это выльется, как дальше этот механизм отрабатывать, — заметила Элла Памфилова.