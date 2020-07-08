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Памфилова: На выборы губернаторов выдвинуто 134 кандидата 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Памфилова рассказала о грядущих выборах губернаторов
Фото: РИА Новости
Губернаторские выборы в сентябре этого года пройдут в 18 регионах России. О готовности баллотироваться уже заявили 134 человека, в том числе 26 самовыдвиженцев. Больше 100 кандидатов выдвинули 23 политические партии.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, на сегодняшний день процесс выдвижения кандидатов в губернаторы завершен в 11 из 18 регионов, еще в трех он завершится на этой неделе.
— На текущий момент на данных выборах выдвинуто 134 кандидата, 26 из которых — в порядке самовыдвижения. Остальные 108 — 23 политическими партиями, — рассказала Памфилова.
В разрезе по регионам больше всего претендентов на пост главы пока в Иркутской области (выдвинулись 17 человек), Камчатском крае (16 человек), Костромской области (10 человек).
Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — пройдут так называемые непрямые выборы руководителей (их изберут депутаты парламентов по представлению президента).
В целом Центризбирком готовится к самым масштабным за всю историю выборам в регионах. "Отдыхать нам некогда", — заметила глава ЦИК. В Единый день голосования 13 сентября пройдут свыше 8 700 выборов разного уровня. В 83 регионах будут замещаться 77 тысяч мандатов и выборных должностей.
Так, жителям 11 регионов предстоит избрать депутатов заксобраний. Здесь процесс выдвижения кандидатов в самом разгаре — он завершен только в Челябинской области.
— У нас в трех регионах идет опробование механизма сбора подписей (в поддержку кандидата — прим. "РГ") посредством единого портала государственных услуг. По итогам эксперимента посмотрим, во что это выльется, как дальше этот механизм отрабатывать, — заметила Элла Памфилова.
В четырех регионах пройдут довыборы в Госдуму — это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области. Сейчас продолжается процесс выдвижения кандидатов в депутаты федерального парламента, подача документов в окружные комиссии. "Смотрите, ничего не упустите, иначе потом придется жаловаться только на самих себя", — предупредила Элла Памфилова партии и самовыдвиженцев.
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Комментарии
Политика , Элла Памфилова , Госдума , Центризбирком России , Иркутская Область
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