Захарова раскрыла свой способ перезагрузки

По словам Захаровой, у нее есть хобби — это посадка деревьев и цветов. Она рассказала, что как только возникший из-за коронавируса накал вопросов спал, она начала выбираться из Москвы за город.

«Я очень люблю природу, не только созерцать: я посадила много деревьев, цветов», — поделилась представитель МИД, заметив, что недавно вырастила ирисы, луковицы которых ей прислали из Белоруссии.

Захарова также рассказала, что на ее участке есть крымские хризантемы, привезенные с дачи генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле, где она проводила брифинг.