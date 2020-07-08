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Захарова раскрыла свой способ перезагрузки в Москве 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Захарова раскрыла свой способ перезагрузки
Фото: @mzakharovamid
Официальный представитель МИД России Мария Захарова расскрыла в интервью РИА Новости свой способ эмоциональной перезагрузки, позволяющий ей расслабиться после работы.
Захарова ответила на слухи о новом назначении
По словам Захаровой, у нее есть хобби — это посадка деревьев и цветов. Она рассказала, что как только возникший из-за коронавируса накал вопросов спал, она начала выбираться из Москвы за город.
«Я очень люблю природу, не только созерцать: я посадила много деревьев, цветов», — поделилась представитель МИД, заметив, что недавно вырастила ирисы, луковицы которых ей прислали из Белоруссии.
Захарова также рассказала, что на ее участке есть крымские хризантемы, привезенные с дачи генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле, где она проводила брифинг.
«Так что это действительно то хобби, которое позволяет расслабиться, перезагрузиться и которое мне очень нравится. Сложно, наверное, представить, что у меня такое хобби, но оно у меня есть. Кстати, в Instagram и Facebook я это активно выкладываю, мне действительно все это очень нравится», — добавила Захарова и призналась, что они с коллегами часто обмениваются луковицами, ростками, цветами.
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Политика , Мария Захарова , Дмитрий Киселев , МИД , РИА Новости , Москва
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