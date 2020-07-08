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Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
"У председателя законодательного собрания края положительный тест на коронавирус. В соответствии с правилами…, он находится на режиме жесткой самоизоляции дома, но при этом работает дистанционно. Сегодня принял участие в заседании совета ЗС. Он чувствует себя нормально", — сказал собеседник агентства.
В начале июня у одного из депутатов заксобрания региона было выявлено заражение коронавирусом.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на вторник в регионе зарегистрировано 9848 случаев заболевания COVID-19 на 57 территориях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Дмитрий Свиридов , РИА Новости , Красноярский Край
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