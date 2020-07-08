Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом 

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"У председателя законодательного собрания края положительный тест на коронавирус. В соответствии с правилами…, он находится на режиме жесткой самоизоляции дома, но при этом работает дистанционно. Сегодня принял участие в заседании совета ЗС. Он чувствует себя нормально", — сказал собеседник агентства.

В начале июня у одного из депутатов заксобрания региона было выявлено заражение коронавирусом.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на вторник в регионе зарегистрировано 9848 случаев заболевания COVID-19 на 57 территориях края.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.