РФ и КНР заблокировали в ООН резолюцию по Сирии

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Источник ТАСС сообщил, что Россия и Китай проголосовали против проекта, 13 членов СБ — за. Документ «не был принят из-за голосования „против“ постоянных членов СБ».

Германия и Бельгия, которые подготовили проект, проигнорировали позицию Москвы, которая настаивает на сокращение пунктов пропуска гуманитарных грузов «в обход» Дамаска.

Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить, передает РИА «Новости».