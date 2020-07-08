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Россия и Китай заблокировали в СБ резолюцию по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 33 минуты назад
РФ и КНР заблокировали в ООН резолюцию по Сирии
Фото: ТАСС
Проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией заблокирован Россией и Китаем, сообщил источник в организации.
Источник ТАСС сообщил, что Россия и Китай проголосовали против проекта, 13 членов СБ — за. Документ «не был принят из-за голосования „против“ постоянных членов СБ».
Германия и Бельгия, которые подготовили проект, проигнорировали позицию Москвы, которая настаивает на сокращение пунктов пропуска гуманитарных грузов «в обход» Дамаска.
Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить, передает РИА «Новости».
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Совбез ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Китай , Сирия
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