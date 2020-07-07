Названа причина отмены встречи Путина с Рогозиным

Президент России Владимир Путин не планировал встречаться с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, поэтому информация об отмене диалога не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на фоне задержания советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, была отменена встреча Владимира Путина с Дмитрием Рогозиным. Отмечалось, что национальный лидер отказался от диалога с главой госкорпорации без объяснения причин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли была отменена подобная встреча, заявил, что в СМИ были опубликованы недостоверные сведения.
Как сообщал «Рамблер», Иван Сафронов был задержан 8 июля. Помощника Рогозина, который на протяжении последних 10 лет работал журналистом, обвинили в работе на секретное подразделение одной из стран НАТО.