Избрание меры пресечения задержанному советнику главы «Роскосмоса» Сафронову закрыли из-за секретности 

Лефортовский районный суд столицы изберет меру пресечения для советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова , задержанного за государственную измену, в закрытом режиме из-за секретности, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Защита выступила против закрытия заседания, поскольку в материалах, поступивших в суд, нет информации о документах с грифом «секретно».

Ранее стало известно, что советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов задержан по делу о государственной измене. По версии ФСБ, Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО , собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

В «Роскосмосе» подтвердили задержание Сафронова. По данным госкорпорации, мужчине предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Также там отметили, что задержание Сафронова не связано с работой в «Роскосмосе». Корпорация оказывает следствию всяческое содействие.

До прихода в «Роскосмос» Сафронов работал журналистом. Публиковался в «Коммерсанте» и «Ведомостях», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках.