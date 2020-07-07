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Избрание меры пресечения задержанному советнику главы «Роскосмоса» Сафронову закрыли из-за секретности 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лефортовский районный суд столицы изберет меру пресечения для советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, задержанного за государственную измену, в закрытом режиме из-за секретности, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Закрыть заседание», — объявил судья Сергей Рябцев.
Защита выступила против закрытия заседания, поскольку в материалах, поступивших в суд, нет информации о документах с грифом «секретно».
Ранее стало известно, что советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов задержан по делу о государственной измене. По версии ФСБ, Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.
В «Роскосмосе» подтвердили задержание Сафронова. По данным госкорпорации, мужчине предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Также там отметили, что задержание Сафронова не связано с работой в «Роскосмосе». Корпорация оказывает следствию всяческое содействие.
До прихода в «Роскосмос» Сафронов работал журналистом. Публиковался в «Коммерсанте» и «Ведомостях», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках.
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Комментарии
Политика , Иван Сафронов , Сергей Рябцев , Роскосмос , НАТО , Ведомости , АГН "Москва"
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