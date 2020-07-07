У Медведева появился еще один помощник 

Все новости на карте

Цветков с 1992 года находился на дипломатической службе, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

В феврале Путин подписал указ о введении должностей в секретариате зампреда Совета безопасности РФ. В частности, были введены должности руководителя секретариата зампреда Совебеза РФ и заместителя руководителя секретариата, а также помощника заместителя председателя Совбеза. Тогда же еще одним указом президент назначил Олега Осипова , Михаила Триноги и Сергея Соболева помощниками заместителя председателя СБ.

16 января президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева Совет Федерации одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.