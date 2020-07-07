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Россия выделит Казахстану 150 миллионов 

Экспресс газета 1 час назад
Россия выделит Казахстану 150 миллионов
Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин поручил выделить МЧС РФ более 150 млн руб на помощь Казахстану в борьбе с коронавирусом. Данное распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правительства.
«Для оказания срочной гуманитарной помощи населению Казахстана в борьбе с коронавирусом: выделить МЧС РФ из резервного фонда правительства 150 000 тысяч рублей на оплату закупок лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 8102,8 тысячи рублей на оплату расходов по доставке Казахстан», — сказано в приказе премьер-министра.
МЧС поручено закупить и доставить лекарства, средства индивидуальной защиты, медизделия в Казахстан, а МИД — посодействовать в доставке и передаче гуманитарной помощи.
Ранее «Экспресс газета» писала, что прирост заболевших коронавирусом достиг рекордных цифр.
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Политика , Михаил Мишустин , МИД , МЧС
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