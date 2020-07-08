Россия предложила свой проект резолюции по Сирии

В заявлении отмечается, что Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции, "который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП "Баб Аль-Хава".

Ранее Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, согласно которой работа двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гумпомощи продлевается.