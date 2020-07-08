Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по гумпомощи Сирии 

Газета.Ru и ещё 15 16 минут назад
Россия предложила свой проект резолюции по Сирии
Фото: Reuters
Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона внесет в Совет безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий только один погранпереход на границе с Турцией, через который в Сирию поступала бы гуманитарная помощь по земле. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте постпредства.
В заявлении отмечается, что Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции, "который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП "Баб Аль-Хава".
Ранее Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, согласно которой работа двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гумпомощи продлевается.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Газета.Ru: последние новости
Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС В ЦИКе заявили о весомом давлении из-за рубежа в период голосования В ЦИКе заявили о весомом давлении из-за рубежа в период голосования
Политика , Армия , Безопасность , Война в Сирии , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение