Захарова сделала громкое заявление на онлайн-конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году». Она подчеркнула, что в настоящее время в Соединенных штатах из-за протестов чернокожего населения против полицейского произвола в стране начались «переписывание терминов», «искажение смысла слов в массовом порядке», а также запрет на фильмы и книги, снос памятников.

«Свершившийся факт — это крушение мифа о свободе средств массовой информации, <…> свободе слова, медиасреды», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что ранее американский миф о свободе слова был представлен всему миру в качестве образца, поэтому последствия его «крушения» остальным странам еще предстоит ощутить.