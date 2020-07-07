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Захарова: «В США больше нет свободы слова» 

Павел Тиунов и ещё 5 9 минут назад
Миф о свободе слова в США, который активно поддерживали американские власти, разрушен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, разрушительные последствия этого обстоятельства предстоит ощутить всему миру, сообщает ТАСС.
Захарова сделала громкое заявление на онлайн-конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году». Она подчеркнула, что в настоящее время в Соединенных штатах из-за протестов чернокожего населения против полицейского произвола в стране начались «переписывание терминов», «искажение смысла слов в массовом порядке», а также запрет на фильмы и книги, снос памятников.
«Свершившийся факт — это крушение мифа о свободе средств массовой информации, <…> свободе слова, медиасреды», — заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что ранее американский миф о свободе слова был представлен всему миру в качестве образца, поэтому последствия его «крушения» остальным странам еще предстоит ощутить.
В начале июня, как сообщал «Рамблер», Мария Захарова на своей странице в Facebook раскритиковала намерение президента США Дональда Трампа привлечь войска для подавления беспорядков, вызванных акциями протеста против полицейского произвола. Дипломат подчеркнула, что в своем решении американский лидер опирался на Закон о восстании 1807 года, несмотря на то, что в настоящее время «шёл 2020 год».
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Политика , Видео , США , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС
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