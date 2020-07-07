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Россия и КНР выступили против односторонних санкций 

RT на русском и ещё 2 27 минут назад
Россия и КНР выступили против односторонних санкций
Фото: AFP
Замглавы МИД России и Китая Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй выступили против введения односторонних санкций, особенно в условиях пандемии. Об этом, как говорится в сообщении на сайте МИД России, они заявили в ходе телефонного разговора.
Высокопоставленные дипломаты обсудили меры по противодействию распространению коронавируса при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения, а также ситуацию в Сирии и Йемене.
«Общим было мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран-членов ООН, недопустимости политизации гуманитарных проблем и неприемлемости односторонних экономических санкций, особенно в условиях борьбы с пандемией», — информирует МИД.
Также стороны подробно рассмотрели задачи продолжения и укрепления взаимодействия России и Китая при обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес для Москвы и Пекина, на международных площадках.
Ранее Китай выразил протест США в связи с введением санкций из-за Гонконга.
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Комментарии
Политика , Азия , Ближний Восток , Сергей Вершинин , МИД , ООН , ВОЗ , Китай
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