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Стало известно о новом назначении Шнурова 

Lenta.ru и ещё 2 59 минут назад
Стало известно о новом назначении Шнурова
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Об этом стало известно изданию Znak.com во вторник, 7 июля.
Решение о назначении Шнурова было принято на закрытой части съезда партии в Москве. Помимо музыканта сопредседателями станут еще восемь человек.
Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля. Лидер политического объединения Борис Титов вручил ему партийный билет на съезде в Санкт-Петербурге. Комментируя вступление в партию, Шнуров заявил, что его жизнь «завернула странным поворотом». В конце июня артист был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего объявил о планах объединить русских по всему миру.
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Политика , Другое , Сергей Шнуров , Борис Титов , Москва
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