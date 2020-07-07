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Шнуров стал сопредседателем «Партии роста» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 52 минуты назад
Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»
Фото: РИА Новости
Музыкант, певец Сергей Шнуров стал сопредседателем «Партии роста», об этом сообщили в пресс-службе политического объединения. Решение было принято 7 июля на съезде партии в Москве.
«Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, — подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году», — передает РБК заявление председателя партии Бориса Титова.
Всего были избраны десять сопредседателей: глава партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, эксперт Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
Напомним, во вторник съезд «Партии роста» переизбрал Бориса Титова председателем организации.
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Комментарии
Политика , Другое , Сергей Станкевич , Оксана Дмитриева , Александр Хуруджи , Евгений Коган , Николай Фоменко , Анатолий Собчак , Сергей Шнуров , Борис Титов , Александр Любимов , Илья Сачков , Госдума , РБК , Москва
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