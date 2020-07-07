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Глава «Почты России» попросил Путина поддержать два проекта компании 

ТАСС и ещё 1 44 минуты назад
Глава «Почты России» обратился к Путину
Фото: РИА Новости
Гендиректор "Почты России" Максим Акимов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержки двух проектов, которые касаются электронной коммерции ("Почта-бизнес") и создания социальных центров на селе.
"У нас большие планы по новым продуктам. У нас две идеи. Поэтому просим и здесь поддержки, скорее, она носит координационный характер. Но мне кажется, эти две истории для хорошего развития, и социального, и экономического, были бы очень полезны", — сказал Акимов.
По данным главы компании, первый проект — "Почта-бизнес" представляет собой целую серию цифровых решений, связанных с электронной коммерцией.
"Электронная коммерция нам дала значительный прирост выручки по 2019 году, мы перешагнули планку в 200 млрд [рублей], начиная в 2009 году с 90 [млрд руб.], это стремительный рост. И основной прирост, конечно, дает электронная коммерция, причем внутрироссийская электронная коммерция", — добавил он.
Акимов отметил, что сейчас важно фактически перезапустить малое и среднее предпринимательство. "Каналы онлайн торговли — это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. А "Почта" — это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например, из Челябинска в Хабаровск доставить любое отправление, дать "облачные сервисы", бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн", — пояснил он, уточнив, что данный проект обсуждался с руководителем "Корпорации МСП" Александром Браверманом.
"Поэтому просим вашей поддержки в том, чтобы интегрировать эти меры, тем более что они не потребуют дополнительных крупных финансовых вложений. Может быть, это специфические меры поддержки, связанные с обучением людей, не более того", — сказал Акимов.

Центры притяжения на селе

По данным Акимова, второй крупный проект — это создание социальных центров на селе. "Для 10 млн человек мы — единственная точка государственного присутствия, мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр. Конечно, если правильно аллоцировать ресурсы государственных программ, не привлекая новые ресурсы (это программа по господдержке села, по социальному развитию села, программа "Цифровая экономика"), то "Почта России" — идеальное место. Здесь можно зарегистрировать человека на госуслугах, провести легкую меддиагностику при соответствующей подготовке, это финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы", — сказал Акимов.
Гендиректор "Почты России" считает, что это может стать очень мощным стимулом для развития социальных центров на селе, где у компании 11 тыс. отделений.
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Комментарии 1
Политика , Александр Браверман , Максим Акимов , Владимир Путин , Почта России
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