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Жириновский придумал наказание Ельцину «за его деяния во главе России» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Жириновский придумал наказание Ельцину
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал наказание первому президенту Борису Ельцину «за его деяния во главе России». Об этом депутат написал на своей странице в Twitter.
В частности, парламентарий предложил установить решетки на окнах Ельцин-центра, чтобы «хотя бы символически показать, где место Ельцину».
2 июня Жириновский описал правление Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер». О первом президенте России либерал-демократ упомянул, рассуждая о важности принятия изменений в Конституцию.
В негативной форме о правлении Ельцина также ранее высказался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Первого главу государства он назвал предателем и националистом.
Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год. Политик умер 23 апреля 2007 года.
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Политика , Дмитрий Рогозин , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , Роскосмос , ЛДПР , Ельцин-центр
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