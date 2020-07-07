«Пусть сначала миротворцы ОБСЕ появятся, а потом будем говорить, можно их ввести в Донбасс или нет», — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам эксперта, «у Киева нет плана» и именно поэтому там пытаются «предлагать безумные идеи для того, чтобы отвлечь общественное мнение».

«А пока нет миротворцев — нет обсуждения», — подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV заявил о том, что Киев рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — сказал Резников.

По словам вице-премьера Украины, миротворцы ОБСЕ могут быть тем вариантом, на который «возможно, та сторона готова была бы согласиться».

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин напомнил, что он раньше поддерживал идею вооружения миссии ОБСЕ, но от этого отказывается сама эта организация, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы, пишет РБК.