ЦИК обсудит трехдневное голосование осенью

Центризбирком России с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трёх дней на выборах, которые состоятся осенью 2020 года.

«Возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

По её словам, «семидневного марафона» голосования, который был во время голосования по поправкам в Конституцию, не предполагается.