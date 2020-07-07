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ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2-3 дней осенью 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
ЦИК обсудит трехдневное голосование осенью
Фото: РИА Новости
Центризбирком России с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трёх дней на выборах, которые состоятся осенью 2020 года.
«Возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.
Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.
По её словам, «семидневного марафона» голосования, который был во время голосования по поправкам в Конституцию, не предполагается.
Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
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Политика , Элла Памфилова , Госдума , Центризбирком России , РИА Новости
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