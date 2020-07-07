Послам РФ могут запретить иностранное гражданство

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»… в соответствии с которым устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определенных должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (пункт «е» статьи 1 Закона). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — приводит текст отзыва РИА «Новости».

Ранее сенаторы Константин Косачев Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом России в иностранном государстве или постоянным представителем в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Напомним, в апреле россияне назвали важными поправки о защите целостности границ страны, о запрете для чиновников иметь иностранное гражданство и приоритете Конституции над международным правом.