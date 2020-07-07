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Путин: границы из-за COVID могут быть закрыты до конца лета 

Ura.Ru 26 минут назад
Путин: «Границы могут быть закрыты до осени»
Фото: © URA.RU
Границы стран Европы могут остаться закрытыми для россиян на период летних отпусков из-за ситуации с COVID-19. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
«Они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они [страны Европы] будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — объяснил президент.
Путин назвал авиационные перевозки одной их самых пострадавших отраслей экономики. Он уточнил, что сроки открытия границ для других стран все еще неизвестны. Прогноз нельзя сделать даже на период летних отпусков, уточнил глава государства. Это касается и России, и других стран.
В мае Росавиация заявила о падении пассажиропотока на 93%. Это случилось из-за пандемии коронавируса, объясняет ведомство.
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Политика , Общество , Виталий Савельев , Владимир Путин , Росавиация , Аэрофлот
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