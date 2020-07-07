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Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Белоруссией 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Оценены перспективы отмены роуминга между РФ и Белоруссией
Фото: РИА Новости
Выйти на решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией необходимо до конца года, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.
"Председатель ГД заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Беларусью", — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.
"Профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства", — приводятся слова Володина в сообщении.
Он также отметил, что перед Парламентским Собранием Союза Беларуси и России стоят задачи по сближению законодательств стран, укреплению союзнических связей в парламентском измерении.
Ранее в белорусском министерстве связи и информатизации заявили РИА Новости, что Белоруссия и Россия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19.
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Комментарии
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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