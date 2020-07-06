Захарова анонсировала сразу две новые песни

По словам дипломата, один трек был записан по результатам «конкурса лезгинки», который «выиграла представительница одного из регионов». Еще одна песня, сообщила Захарова, была написана «в порыве абсолютных эмоций» для одной из известных российских артисток, известной своей неоднозначностью.

Захарова пояснила, что певица оказалась участницей «драматической семейной истории». Дипломат отреагировала на события в стихах, которые отправила артистке. В результате через два дня представитель МИД получила ответ в виде уже готовой музыкальной композиции. При этом имя певицы она не назвала.