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Захарова анонсировала две новые песни 

Павел Тиунов и ещё 7 12 минут назад
Захарова анонсировала сразу две новые песни
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что является автором текстов двух новых песен, которые в скором времени будут представлены широкой аудитории, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, один трек был записан по результатам «конкурса лезгинки», который «выиграла представительница одного из регионов». Еще одна песня, сообщила Захарова, была написана «в порыве абсолютных эмоций» для одной из известных российских артисток, известной своей неоднозначностью.
Захарова пояснила, что певица оказалась участницей «драматической семейной истории». Дипломат отреагировала на события в стихах, которые отправила артистке. В результате через два дня представитель МИД получила ответ в виде уже готовой музыкальной композиции. При этом имя певицы она не назвала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Захарова на своей странице В Facebook призналась, что написала текст песни «До предела», которую исполняют Максим Фадеев и Валерия.
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Политика , Максим Фадеев , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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