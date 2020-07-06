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Захарова назвала чушью распространенные в интернете слухи о своей семье 

ТАСС и ещё 1 30 минут назад
«Чуши огромное количество»: Захарова о слухах про роды в США
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману опровергла слухи об иностранном гражданстве у членов ее семьи и родах в Соединенных Штатах.
"Этих фейков и какой-то чуши, которая встречается в информационном пространстве, огромное количество, — сказала она в понедельник. — Этого запускается очень много. Но, когда ты выступаешь на международных конференциях и говоришь о том, что надо бороться с фейками, — это одно, а второе — это с ними жить и как-то сосуществовать".
Дипломат обратила внимание на циркулирующие в разного рода медиа слухи о ее семье и карьере, которые, по ее словам, оторваны от реальности. В частности, Захарова опровергла слухи о родах в США, о наличии зарубежных паспортов и вида на жительство у членов ее семьи и о том, что ее мать якобы является российским консулом.
"Важно отметить, что, даже если есть информационный ресурс, социальные сети, возможность дать оперативно интервью, ответить на вопросы, это все тонет в потоке фейков, тем более если за этим кто-то стоит", — подчеркнула дипломат.
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Политика , Михаил Гусман , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , США
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