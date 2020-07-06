«Чуши огромное количество»: Захарова о слухах про роды в США

"Этих фейков и какой-то чуши, которая встречается в информационном пространстве, огромное количество, — сказала она в понедельник. — Этого запускается очень много. Но, когда ты выступаешь на международных конференциях и говоришь о том, что надо бороться с фейками, — это одно, а второе — это с ними жить и как-то сосуществовать".

Дипломат обратила внимание на циркулирующие в разного рода медиа слухи о ее семье и карьере, которые, по ее словам, оторваны от реальности. В частности, Захарова опровергла слухи о родах в США, о наличии зарубежных паспортов и вида на жительство у членов ее семьи и о том, что ее мать якобы является российским консулом.