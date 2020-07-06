Путин заговорил об открытии границ с Европой 

По словам президента России Владимира Путина, пока неясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян. Об этом пишет ТАСС.
Как писал «Рамблер», Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за ситуации с коронавирусом. 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти России ведут контакты с властями ряда стран об открытии границ.
Сегодня вопрос об открытии границ был поднят на встрече президента России с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — заявил глава государства.