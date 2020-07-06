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Песков заявил, что Украина должна выполнить обязательства по Донбассу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Песков заявил, что Украина должна выполнить обязательства по Донбассу
Фото: Вечерняя Москва
Киев уже давно должен выполнить обязательства по урегулированию конфликтной ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в понедельник, 6 июля.
Представитель Кремля подчеркнул, что Украине никто не ставит никаких ультиматумов, однако это не означает, что взятые на себя обязанности по решению проблем на востоке страны нужно игнорировать.
Также Песков прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки» на уровне политических советников в Берлине. Как ранее отмечал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, к прорыву по вопросу Донбасса прийти не удалось. Пресс-секретарь главы государства добавил, что прогресса нет не по вине Москвы.
Говоря о другом формате международных контактов, представитель Кремля уточнил, что на сегодняшний день дат саммита лидеров «пятерки» постоянных членов СБ ООН пока нет.
(новость дополняется)
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , Совбез ООН , Киев
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