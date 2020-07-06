Вчера, как сообщал «Рамблер», командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа не исключил, что Российская империя может сделать попытку прорваться из Крыма на юг Херсонской области Украины, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Абсолютная глупость!» — заявил сегодня Песков.

Он назвал заявление о вероятности вторжения России в Херсонскую область Украины искусственным нагнетанием антироссийской истерии. По словам официального представителя Кремля, таковая не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.

Вчера Неижпапа также заявил, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, в которой будет много потерь, в том числе гражданского населения и к наступательным действиям в городских условиях в Донбассе.

Кроме того, он назвал Севастополь главной базой ВМС Украины, а также обратил внимание на то, что дальнобойность украинского ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой части Украины на подходах к Севастополю.