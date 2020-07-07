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Россия назвала условие возвращения США в ДОН 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Россия назвала условие возвращения США в ДОН
Фото: РИА Новости
У США при возвращении в Договор по открытому небу (ДОН) возникнут сложности, поскольку им придется принять все соглашения, заключенные без них, заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.
«Если США вернутся в договор, то, во-первых, сделать это будет не так просто. Потому что, если они захотят вернуться, они должны будут согласиться и подписать документ, в котором должны будут согласиться на все решения консультативной комиссии, принятые за время их отсутствия в договоре», — пояснил дипломат, передает ТАСС.
Также Бушуев во вторник заявлял, что Москва не станет уговаривать Вашингтон остаться в Договоре по открытому небу (ДОН).
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по договору.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков во вторник заявил, что Москва утратила доверие к США.
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Комментарии
Политика , Армия , Безопасность , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Дон , США
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