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Путин проведет встречу с главой «Аэрофлота» 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
Путин проведет встречу с главой «Аэрофлота»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой "Аэрофлота" и обсудит ту непростую ситуацию, в которой компания оказалась из-за пандемии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков журналистам, в понедельник Путин проведет встречу с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
" (Встреча пройдет в связи) с непростой ситуацией, которая связана в том числе и с пандемией. Тема неоднократно обсуждалась на уровне правительства. Путин принял решение заслушать доклад Савельева", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что у Путина в понедельник также запланированы несколько внутренних рабочих встреч и серия международных телефонных разговоров. "Мы будем поэтапно вас о них информировать", — сказал Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Виталий Савельев , Владимир Путин , Аэрофлот
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