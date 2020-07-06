Как сообщил Песков журналистам, в понедельник Путин проведет встречу с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым

" (Встреча пройдет в связи) с непростой ситуацией, которая связана в том числе и с пандемией. Тема неоднократно обсуждалась на уровне правительства. Путин принял решение заслушать доклад Савельева", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у Путина в понедельник также запланированы несколько внутренних рабочих встреч и серия международных телефонных разговоров. "Мы будем поэтапно вас о них информировать", — сказал Песков.