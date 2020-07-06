Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой "Аэрофлота" и обсудит ту непростую ситуацию, в которой компания оказалась из-за пандемии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков журналистам, в понедельник Путин проведет встречу с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
" (Встреча пройдет в связи) с непростой ситуацией, которая связана в том числе и с пандемией. Тема неоднократно обсуждалась на уровне правительства. Путин принял решение заслушать доклад Савельева", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что у Путина в понедельник также запланированы несколько внутренних рабочих встреч и серия международных телефонных разговоров. "Мы будем поэтапно вас о них информировать", — сказал Песков.