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Ещё три депутата Госдумы переболели коронавирусом 

RT на русском и ещё 11 32 минуты назад
Еще три депутата Госдумы переболели COVID-19
Фото: РИА Новости
Последнее тестирование депутатов Госдумы выявило ещё трех парламентариев с антителами к коронавирусу, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«В очередной раз тестирование проводилось: три депутата с антителами. Это значит, что в предыдущее время они были носителями вируса и просто не ощущали настолько его, чтобы обратиться к врачу», — цитирует Володина ТАСС.
По его словам, есть те, кто находятся в больнице.
Он отметил, что, таким образом, с начала пандемии антитела были обнаружены у 35 депутатов.
В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что все члены верхней палаты сдали тесты на COVID-19 с отрицательным результатом.
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Политика , Другое , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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