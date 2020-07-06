«Максимально развивать»: Медведев об онлайн-голосовании

Он отметил, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию проводилось в том числе и в режиме онлайн, что "точно можно считать передовой практикой". Медведев также напомнил, что "Единая Россия" успешно применила электронное голосование на своих праймериз в этом году.

"Считаю, что этот опыт нужно максимально развивать, он доказал и свою эффективность, и свою востребованность, при этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства", — сказал председатель партии единороссов.