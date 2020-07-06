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Медведев заявил, что практику онлайн-голосования нужно максимально развивать 

ТАСС и ещё 2 22 минуты назад
«Максимально развивать»: Медведев об онлайн-голосовании
Фото: РИА Новости
Опыт электронного голосования доказал свою эффективность и востребованность, эту практику нужно максимально развивать. Такое мнение высказал в понедельник зампред СБ РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на расширенном заседании совета руководителей фракций партии.
Он отметил, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию проводилось в том числе и в режиме онлайн, что "точно можно считать передовой практикой". Медведев также напомнил, что "Единая Россия" успешно применила электронное голосование на своих праймериз в этом году.
"Считаю, что этот опыт нужно максимально развивать, он доказал и свою эффективность, и свою востребованность, при этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства", — сказал председатель партии единороссов.
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Политика , Дмитрий Медведев , Сбербанк России , Единая Россия
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