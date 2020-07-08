Российский дипломат умер от осложнений COVID-19 

Заместитель директора Второго Департамента стран СНГ Дмитрий Ветров накануне умер в Москве от осложнений на сердце, вызванных коронавирусом, сообщил "РГ" информированный источник. Ему было 48 лет.

С 2014 года он курировал отношения с Беларусью. Имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса. Ранее он долгое время работал в российском посольстве в Вашингтоне. Коллеги характеризуют его как исключительного профессионала, "дипломата до мозга костей".

У него остались жена и дочь.