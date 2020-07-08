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Российский дипломат умер от осложнений COVID-19 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Российский дипломат умер от осложнений COVID-19
Фото: РИА Новости
Заместитель директора Второго Департамента стран СНГ Дмитрий Ветров накануне умер в Москве от осложнений на сердце, вызванных коронавирусом, сообщил "РГ" информированный источник. Ему было 48 лет.
С 2014 года он курировал отношения с Беларусью. Имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса. Ранее он долгое время работал в российском посольстве в Вашингтоне. Коллеги характеризуют его как исключительного профессионала, "дипломата до мозга костей".
У него остались жена и дочь.
Напомним, в конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT сообщил, что около 40 российских дипломатов заразились коронавирусом, один из них скончался.
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Политика , Сергей Лавров , Дмитрий Ветров , Москва
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