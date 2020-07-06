Николай Топорнин. Санкции Британии против ряда российских граждан за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского" стоит рассматривать как часть политики Лондона, которую он проводит в последнее время в отношении Москвы , заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России

Ранее газета Financial Times сообщила, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена граждан России Саудовской Аравии , в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского".

"Это такое направление политики — в Британии считают, что Россия виновата во многих нарушениях прав человека. Говорить о том, что это к чему-то приурочено, тоже не стоит. Сейчас страны в основном сфокусированы на борьбе с коронавирусом и Британия не исключение. Вряд ли кто-то там пытается отвлечь чье-то внимание, вводя санкции против отдельных лиц. Это идет своим чередом, в русле той политики, которую Британия в целом проводит в отношении России", — сказал эксперт в беседе с агентством.

Новые санкции уже не могут навредить двусторонним отношениям, так как они и так уже очень плохие, отметил Топорнин. По сравнению со Скрипалями это еще совсем незначительное явление, добавил он.

"Остается только констатировать, что это еще одна частичка ухудшения отношений между Россией и Великобританией. Но отношения настолько плохие, что ухудшать их дальше некуда. Они явно не улучшатся, но особо и не ухудшатся", — подчеркнул он.

В октябре 2018 года британское правительство заявило, что после выхода из ЕС Британия начнет применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров пообещал опубликовать национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского ", позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу 24 мая 2018 года, получив одобрение королевы Великобритании Елизаветы II . Законом предусмотрено, что он будет применяться только после выхода Великобритании из ЕС. Авторами данного закона значатся глава МИД Великобритании (на время внесения документа) Борис Джонсон и замглавы МИД Тарик Ахмад