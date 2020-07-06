Путин поздравил Назарбаева с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба первого президента Казахстана.

"В ходе беседы Владимир Путин сердечно поздравил елбасы (лидера нации — прим. ТАСС) с днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа. Президент России выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Нурсултана Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе российской стороны, Назарбаев поблагодарил Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжения поступательного курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.

6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет. Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, имеет статус почетного сенатора.