Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российском регионе захотели изменить свою конституцию 

Lenta.ru и ещё 4 47 минут назад
Глава Калмыкии Бату Хасиков захотел изменить Степное Уложение (конституцию) республики. Об этом он заявил в видеообращении, записанном в День Республики, оно опубликовано на странице Хасикова во «ВКонтакте».
В своем обращении Хасиков заявил, что Степное Уложение, принятое в 1994 году, должно «соответствовать логике современных политических и экономических процессов», а сейчас оно является просто «символом уже ушедшего времени, бурных 1990-х годов». По его словам, утвержденные поправки в Конституцию Российской Федерации «потребуют системных изменений на региональном уровне».
Хасиков добавил, что для изменения Степного Уложения понадобится создать Совет по законодательству Республики Калмыкия, который подготовит необходимые поправки. Он отметил, что жители региона должны «понимать смысл и почувствовать перемены к лучшему».
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации длилось с 25 июня по 1 июля включительно, изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.
Обновленный документ вступил в силу 4 июля, в тот же день на портале правовой информации появился текст с поправками. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.
Последние новости
В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом Путин объяснил правильность поправок к Конституции Путин объяснил правильность поправок к Конституции Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Комментарии 5
Политика , Видео , Бату Хасиков , Республика Калмыкия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
В российском регионе захотели изменить свою конституцию
00:55
В российском регионе захотели изменить свою конституцию
Политика
Появились важные новости о состоянии Хазанова
00:21
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение