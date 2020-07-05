В российском регионе захотели изменить свою конституцию 

Глава Калмыкии Бату Хасиков захотел изменить Степное Уложение (конституцию) республики. Об этом он заявил в видеообращении, записанном в День Республики, оно опубликовано на странице Хасикова во «ВКонтакте».

В своем обращении Хасиков заявил, что Степное Уложение, принятое в 1994 году, должно «соответствовать логике современных политических и экономических процессов», а сейчас оно является просто «символом уже ушедшего времени, бурных 1990-х годов». По его словам, утвержденные поправки в Конституцию Российской Федерации «потребуют системных изменений на региональном уровне».

Хасиков добавил, что для изменения Степного Уложения понадобится создать Совет по законодательству Республики Калмыкия, который подготовит необходимые поправки. Он отметил, что жители региона должны «понимать смысл и почувствовать перемены к лучшему».

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации длилось с 25 июня по 1 июля включительно, изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.

Обновленный документ вступил в силу 4 июля, в тот же день на портале правовой информации появился текст с поправками. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.