Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калмыкии со 100-летием республики. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшее время в республике были построены многие объекты промышленной, сельскохозяйственной, транспортной инфраструктуры, открыты новые школы и вузы, учреждения науки и здравоохранения. Важно, что жители Калмыкии чтят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудятся на благо родной земли, вносят весомый вклад в решение общенациональных задач", — подчеркивается в телеграмме.

Путин также пожелал жителям республики дальнейших успехов.

5 июля 2020 года исполняется 100 лет со дня образования в составе РСФСР Автономной области калмыцкого трудового народа. В 2019 году в целях увековечения образования автономии этот день провозглашен в регионе Днем Республики.

4 ноября 1920 года была образована Калмыцкая автономная область РСФСР (входила в состав Нижне-Волжского и Сталинградского краев). 20 октября 1935 г. преобразована в Калмыцкую Автономную Советскую Социалистическую Республику (АССР). 27 декабря 1943 года указом Президиума Верховного совета СССР Калмыцкая АССР была ликвидирована, а ее территория разделена между Астраханской, Ростовской, Сталинградской областями и Ставропольским краем. 9 января 1957 года была восстановлена как Калмыцкая автономная область в составе Ставропольского края, с 26 июля 1958 года — Калмыцкая АССР (выведена из состава Ставропольского края). 18 октября 1990 года с принятием Декларации о суверенитете преобразована в Калмыцкую Советскую Социалистическую Республику. С 29 января 1991 года — Калмыцкая Советская Социалистическая Республика — Хальмг Тангч, с 20 февраля 1992 года — Республика Калмыкия — Хальмг Тангч. 5 апреля 1994 года переименована в Республику Калмыкия.