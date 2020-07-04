«Ущербная идея»: МИД о расширенном саммите G7

Проведение расширенного саммита G7 является ущербной идеей, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что без участия Китая «невозможно» обсуждать общемировые вопросы. Кроме того, он напомнил, что МИД РФ неоднократно говорил о том, что «семерка — отмирающий формат». Рябков также подчеркнул, что Москва не обсуждала с американской стороной «приемлемую для РФ роль» на предстоящем саммите.
Российская сторона считает проведение расширенного саммита G7 ущербной идеей, так как без Китая невозможно обсуждать глобальные вопросы современного мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.
«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — отметил замминистра.
Он добавил, что «без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно».
«Поэтому, что касается каких-либо обсуждений насчет нашего участия в саммите «Группы семи», мне кажется, посол [США в России Джон] Салливан просто ошибся», — ответил он на заявление Салливана о том, что США и Россия обсуждают детали участия Москвы в G7, который в этом году пройдет в США.
«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — сказал американский посол в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.
В разговоре с ТАСС Рябков напомнил о том, что Россия ранее предложила провести саммит пятерки Совета Безопасности ООН. «Это совершенно другой формат. И мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна», — отметил он.
По словам Рябкова, Москва продолжает разрабатывать повестку дня этого саммита.
«Внесли соответствующие предложения другим партнерам по «пятерке», ждем их реакции», — добавил дипломат.
Возвращаясь к вопросу участия России в «Группе семи» этой осенью, Рябков отметил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном «приемлемую для РФ роль» на этой встрече мировых лидеров.
«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем», — заверил он.
По его словам, заявление Салливана на этот счет было довольно «странным» и вызвало у российских дипломатов вопросы.
Он напомнил, что эта тема затрагивалась во время телефонного разговора лидеров США и России, а на уровне МИД страны, российская сторона неоднократно давала понять партнерам, что «семерка — это отмирающий формат».
«Он все менее и менее имеет отношение к современным процессам. Есть другие более перспективные, более инклюзивные и во всех отношениях более привлекательные форматы», — заверил замминистра. В качестве примера он назвал G20, БРИКС и ШОС.
«Вот там нужно сосредоточиться на поиске подлинных коллективных решений, к которым, как я надеюсь, американская сторона все же проявит интерес, а не будет и дальше руководствоваться своими односторонними подходами как в сфере контроля над вооружениями», — уверен Рябков.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет расширить формат «Группы семи» за счет приглашения еще четырех стран: России, Индии, Австралии и Республики Корея. Он уверен, что присутствия России требует здравый смысл.
Москва покинула G7 в 2014 году после того, как другие участники клуба провели саммит без ее участия, выразив таким образом недовольство присоединением Крыма к России после проведенного на полуострове референдума.
Ранее Трамп заявил, что США в свое время настаивали на выходе России из G8 из-за того, что Москва имела преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном. Об этом он написал на своей странице в Twitter, ответив таким образом своему политическому сопернику — бывшему вице-президенту Джозефу Байдену, который выступает против участия России в G7.
«Россия полностью обыграла его и [бывшего президента США Барака] Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8», — заявил Трамп, отметив, что Соединенные Штаты «были слабы во всем, но особенно в отношении России».