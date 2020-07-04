«Ущербная идея»: МИД о расширенном саммите G7

Российская сторона считает проведение расширенного саммита G7 ущербной идеей, так как без Китая невозможно обсуждать глобальные вопросы современного мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — отметил замминистра.

Он добавил, что «без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно».

«Поэтому, что касается каких-либо обсуждений насчет нашего участия в саммите «Группы семи», мне кажется, посол [США в России Джон] Салливан просто ошибся», — ответил он на заявление Салливана о том, что США и Россия обсуждают детали участия Москвы в G7, который в этом году пройдет в США.

«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — сказал американский посол в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

В разговоре с ТАСС Рябков напомнил о том, что Россия ранее предложила провести саммит пятерки Совета Безопасности ООН . «Это совершенно другой формат. И мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна», — отметил он.

По словам Рябкова, Москва продолжает разрабатывать повестку дня этого саммита.

«Внесли соответствующие предложения другим партнерам по «пятерке», ждем их реакции», — добавил дипломат.

Возвращаясь к вопросу участия России в «Группе семи» этой осенью, Рябков отметил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном «приемлемую для РФ роль» на этой встрече мировых лидеров.

«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем», — заверил он.

По его словам, заявление Салливана на этот счет было довольно «странным» и вызвало у российских дипломатов вопросы.

Он напомнил, что эта тема затрагивалась во время телефонного разговора лидеров США и России, а на уровне МИД страны, российская сторона неоднократно давала понять партнерам, что «семерка — это отмирающий формат».

«Он все менее и менее имеет отношение к современным процессам. Есть другие более перспективные, более инклюзивные и во всех отношениях более привлекательные форматы», — заверил замминистра. В качестве примера он назвал G20, БРИКС и ШОС.

«Вот там нужно сосредоточиться на поиске подлинных коллективных решений, к которым, как я надеюсь, американская сторона все же проявит интерес, а не будет и дальше руководствоваться своими односторонними подходами как в сфере контроля над вооружениями», — уверен Рябков.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет расширить формат «Группы семи» за счет приглашения еще четырех стран: России, Индии, Австралии и Республики Корея. Он уверен, что присутствия России требует здравый смысл.

Москва покинула G7 в 2014 году после того, как другие участники клуба провели саммит без ее участия, выразив таким образом недовольство присоединением Крыма к России после проведенного на полуострове референдума.

Ранее Трамп заявил, что США в свое время настаивали на выходе России из G8 из-за того, что Москва имела преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном. Об этом он написал на своей странице в Twitter, ответив таким образом своему политическому сопернику — бывшему вице-президенту Джозефу Байдену , который выступает против участия России в G7.