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МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии 

РИА Новости 1 час назад
МИД РФ отверг обвинения США в нарушении КБТО
Фото: РИА Новости
Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.
В конце июня госдеп выпустил доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В разделе, посвященном выполнению РФ положений КБТО, говорится, что его соблюдение Москвой на протяжении многих лет вызывает озабоченность США. В частности, утверждается, что РФ якобы не выполнила обязательства по уничтожению или перепрофилированию под мирные цели объектов по производству биологического оружия.
"Деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО. Это подтверждают, в частности, ежегодно предоставляемые нашей страной сведения в рамках мер укрепления доверия КБТО", — говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ отметили, что "подобные спекуляции — очередная попытка отвлечь внимание международного сообщества от собственной непрозрачной и неблаговидной деятельности в этой чувствительной области".
"Тиражируемые США необоснованные претензии относительно возможного нарушения Россией положений КБТО на основе бездоказательных домыслов о якобы имеющейся взаимосвязи между советскими биологическими программами и проводимыми нашей страной исследованиями в области микробиологии полностью несостоятельны", — подчеркнули в ведомстве.
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным договором, запретившим целый вид оружия массового поражения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США практически в одиночку блокируют создание верификационного механизма для КБТО.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , Москва , США
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