Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине 

Ura.Ru и ещё 8 14 минут назад
Совфед: «РФ имеет право выдвигать требования к Украине»
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства». Сенатор отметил, что РФ — это единственная страна в мире, которая может предъявить требования своему соседу.
«Украина как государство состоялась благодаря России», — цитирует сенатора РИА «Новости». Цеков подчеркнул, что именно Россия всегда защищала, расширяла и развивала Украину. «Весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — считает сенатор.
Цеков упрекнул Зеленского в том, что он лукавит, говоря о независимости страны, так как власти беспрекословно выполняют любые требования США и Евросоюза. По убеждению Цекова, Украина станет демократическим государством лишь в том случае. если будет прислушиваться к РФ.
Ранее Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ, выступавший на встрече «нормандской четверки», заявил, что Россия требует от Украины подготовить проект поправок в Конституцию по децентрализации, как это предусматривают минские соглашения. Заявление Козака вызвало бурную реакцию в офисе украинского президента. Зеленский посоветовал всем «поработать над риторикой», напоминает Nation News.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Ura.Ru: последние новости
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск. Сторонники обвиняют его в расколе Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск. Сторонники обвиняют его в расколе В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции В Кремле оценили идею Кадырова о пожизненном президенте Путина В Кремле оценили идею Кадырова о пожизненном президенте Путина
Комментарии 3
Политика , В мире , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , ЕС , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову
Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову
США: «Китай — супердержава или супербанкрот?»
США: «Китай — супердержава или супербанкрот?»
Какой праздник 5 июля
Какой праздник 5 июля
В Техасе выявили рекордное число заражений COVID-19
В Техасе выявили рекордное число заражений COVID-19
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение